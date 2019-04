Actualidade

O projeto Museu da Paisagem (MdP), um museu com sede digital dedicado à paisagem desenvolvido pelo Politécnico de Lisboa, tem lançamento marcado para quinta-feira, 11 de abril, na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa, anunciaram os promotores.

O Museu da Paisagem surge no contexto de uma sensibilização e formação de uma cidadania paisagística, promovendo a criação de paisagens sustentáveis e a interação entre o ser humano e a natureza, entre uma sociedade e o seu território, de acordo com a apresentação do projeto.

"Pretende-se que este museu digital possibilite um aprofundamento do conhecimento, das perceções e dos afetos relacionados com a paisagem, através de uma conceção cuidadosa do modo como os seus elementos são mostrados, da representação de diferentes temas e experiências dos lugares e das condições subjacentes à interação do público com a plataforma", pode ler-se no 'site' oficial do museu.