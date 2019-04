Actualidade

O Estádio da Luz foi interditado por um jogo pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), tendo o Benfica anunciado que vai apresentar uma providência cautelar junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

Os 'encarnados' anunciaram na sua página oficial a intenção de apresentar a providência cautelar junto do TAD, "com efeitos suspensivos imediatos", contra a interdição do Estádio da Luz por um jogo por parte da FPF.

"Consideramos totalmente inaceitáveis e injustificáveis as razões invocadas para tal decisão e estamos convictos de que conseguiremos fazer valer as nossas razões no decurso deste processo", pode ler-se na nota dos 'encarnados'.