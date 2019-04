Actualidade

O guitarrista e compositor português João Pires vai atuar em julho, no Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, com o projeto Coladera, que partilha com o brasileiro Vítor Santana, foi hoje anunciado.

"O guitarrista português João Pires, cujo álbum de estreia data de 2012 ('Caminhar') apresenta no Festival de Jazz de Montreux o seu projeto Coladera, que partilha com o brasileiro Vítor Santana. Neste concerto, ao projeto Coladera, junta-se o prestigiado percussionista brasileiro Marcos Suzano. O concerto será no dia 03 de julho", refere a empresa de agenciamento e produção cultural Fado in a Box, num comunicado hoje divulgado.

O projeto Coladera "celebra em forma de música a ponte cultural entre o Brasil, Portugal e Cabo Verde, num diálogo assente em violões, percussões e vozes".