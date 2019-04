Actualidade

O filme "O homem que matou D. Quixote", do realizador Terry Gilliam, estreia-se na quarta-feira, com apenas um dia de exibição, em 700 salas de cinema dos Estados Unidos.

A propósito da estreia, Terry Gilliam recordou, em entrevista à publicação Indiewire, o processo rocambulesco de três décadas para concretizar o projeto cinematogrráfico, que chegou a envolver o produtor português Paulo Branco.

No entender de Terry Gilliam, toda a disputa legal por causa dos direitos do filme "assustou muitos distribuidores", incluindo a Amazon Studios, que chegou a entrar no projeto, mas recuou na distribuição.