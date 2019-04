Actualidade

A Autoridade Tributária e Aduaneira deu hoje "luz verde" ao pagamento de cerca de 70 mil reembolsos e pretende começar a processar uma média de 200 mil reembolsos por dia, a partir de quinta-feira.

"Hoje foram dadas ordens de pagamento de cerca de 70 mil reembolsos. Está previsto para amanhã, quarta-feira, o processamento de mais 100.000 reembolsos", refere uma nota divulgada hoje pelo Ministério das Finanças que acrescenta ainda que "a partir de quinta feira está previsto que comecem a ser processados 200.000 reembolsos por dia".

Para muitos contribuintes o reembolso deste ano deverá ser de valor mais elevado do que o do ano passado uma vez que as tabelas de retenção na fonte sobre trabalho dependente e pensões que foram aplicadas em 2018 não traduziram integralmente a descida do imposto consagrada com o alargamento de cinco para sete o número de escalões de rendimento e a descida das taxas aplicáveis.