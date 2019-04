Actualidade

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e o vice-presidente do Governo Regional da Madeira reúnem-se na quarta-feira na Comissão Europeia para responder aos pedidos de informação de Bruxelas sobre isenções fiscais na Zona Franca da Madeira.

A reunião foi confirmada à Lusa por fonte oficial do Ministério das Finanças que precisou que o encontro tem lugar "no quadro da colaboração que as entidades nacionais prestam no âmbito do processo que decorre sobre a Zona Franca da Madeira".

A Comissão Europeia decidiu dar início a uma investigação aprofundada às isenções fiscais concedidas na Zona Franca da Madeira (ZFM) por suspeitar que podem não estar em conformidade com as regras aplicáveis aos auxílios estatais.