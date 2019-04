Actualidade

A escritora polaca Olga Tokarczuk, vencedora no ano passado do Prémio Man Booker Internacional de literatura, regressa este ano aos seis finalistas, hoje anunciados pela organização, dos quais será conhecido o vencedor no dia 21 de maio.

Numa lista dominada por mulheres, o escritor columbiano Juan Gabriel Vásquez é o único homem nomeado, com "A Forma das Ruínas", também o único romance, entre os finalistas deste ano, até agora editado em Portugal, distinguido no Correntes d'Escritas, no ano passado.

A francesa Annie Ernaux, a alemã Marion Poschmann, a chilena Alia Trabucco Zeran e a omanita Jokha Alharthi são as outras quatro autoras candidatas ao prémio Man Booker Internacional, com os seus respetivos tradutores.