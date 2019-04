LC

O FC Porto perdeu hoje com o Liverpool por 2-0, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, disputado em Liverpool, Inglaterra.

A equipa inglesa cedo se colocou em vantagem, logo aos cinco minutos, por intermédio de Keita e 'fechou as contas' do encontro ainda antes da meia-hora, quando Roberto Firmino, aos 26, ampliou a contagem.

A segunda mão está agendada para 17 de abril, no Estádio do Dragão, no Porto.