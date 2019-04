Actualidade

Pelo menos cinco pessoas morreram devido a um surto de dengue nos primeiros meses do ano em Timor-Leste, com mais de 500 casos registados só no hospital nacional de Díli, segundo a imprensa timorense.

Citando dados do Hospital Nacional Guido Valadares, o jornal Independente refere que foram registados 532 casos desde o início do ano, um valor três vezes maior do que os que se registavam no mesmo período em anos anteriores.

O jornal refere que o maior número de casos ocorre no município de Díli, ainda que haja muitos casos referenciados nas zonas de Liquiçá, a oeste da capital, e no enclave de Oecusse-Ambeno.