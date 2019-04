Actualidade

O dirigente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, convocou hoje uma reunião plenária do comité central do Partido dos Trabalhadores, no poder, para debater as "atuais tensões", noticiou a imprensa oficial norte-coreana.

Este encontro do comité central vai decorrer depois do fracasso da segunda cimeira, no final de fevereiro passado, em Hanoi, entre Kim e o Presidente dos Estados Unidos.

A agência de notícias oficial norte-coreana KCNA deixou entender que a reunião se ia focar no desenvolvimento económico.