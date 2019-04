Actualidade

O IC-19, no sentido Lisboa-Sintra, está cortado desde cerca das 06:00 de hoje devido ao despiste de um camião que causou um ferido ligeiro, disse à Lusa uma fonte da PSP.

A fonte adiantou que o alerta para o acidente, que ocorreu após a saída para Queluz, no sentido Lisboa-Sintra, foi dado às 05:44.

O Itinerário Complementar 19 (IC19) no sentido Lisboa-Sintra está cortado, mas a circular pela berma e no sentido Sintra-Lisboa está suprimida a via da esquerda.