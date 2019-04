Venezuela

O cônsul-geral português na capital da Venezuela afirmou na terça-feira que o número de portugueses que procuram diariamente ao Consulado Geral de Portugal em Caracas "aumentou brutalmente" nos últimos tempos.

"Aumentou brutalmente o fluxo de portugueses no consulado. Obviamente o que as pessoas estão a procurar mais neste momento são documentos de identificação, cartão do cidadão e passaporte e aumentaram muitíssimo os pedidos de nacionalidade", disse à Lusa, Licínio Bingre do Amaral.

As declarações do cônsul-geral português em Caracas foram feitas Licínio Bingre do Amaral à margem da cerimónia da assinatura de uma carta-compromisso, entre o Governo de Portugal, o Centro Português de Caracas, a Associação Civil Amigos de Nossa Senhora de Fátima (de Los Teques, a sul de Caracas) e a Casa Portuguesa do Estado de Arágua.