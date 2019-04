Actualidade

Os serviços de entrega de comida ao domicílio na China faturaram 441,5 mil milhões de yuan (58,4 mil milhões de euros) em 2018, uma subida homóloga de 112,5%, foi hoje noticiado.

De acordo com a agência de notícias chinesa Xinhua, o número de pedidos de refeições, petiscos, legumes ou frutas, através de plataformas de comércio eletrónico, fixou-se em 10.960 milhões, no ano passado, quase o dobro do que em 2017.

O documento, publicado pela empresa de análise de dados Analysys, estimou que o mercado vai continuar a crescer, nos próximos três anos, para alcançar 934 mil milhões de yuan (123,5 mil milhões de euros), em 2021.