Actualidade

A Wynn Resorts, com casinos nos Estados Unidos e Macau, pôs fim às negociações para comprar a maior operadora de casinos da Austrália, a Crown Resorts, divulgadas na terça-feira.

Num breve comunicado, a Wynn anunciou ter colocado um ponto final em "todas as discussões" com a empresa australiana, que opera casinos em Melbourne, Perth, Londres e, em breve, Sydney (Austrália).

"Na sequência da divulgação prematura de discussões preliminares, a Wynn encerrou todas as discussões com a Crowns Resorts Limited relativamente a qualquer transação", de acordo com a nota, na íntegra, do grupo com sede em Las Vegas, nos Estados Unidos.