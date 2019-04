Idai

O Zimbabué reviu em alta o número de mortos provocados pela passagem do ciclone Idai, que ascende agora a 344, segundo a ministra para a Informação, Monica Mutsvanwa, em declarações à imprensa na noite de terça-feira.

"O Governo lamenta anunciar que o número de mortos passou a 344", afirmou a ministra. As últimas estimativas variavam, de acordo com diversas fontes, entre os 180 e os 250 mortos.

"As operações [no terreno] limitam-se a partir de agora apenas à recuperação de corpos. As pessoas dadas como desaparecidas passam também, a partir de agora, a ser assumidas como mortos presumíveis", acrescentou a governante.