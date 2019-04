Actualidade

O ex-ministro da Economia Caldeira Cabral, hoje ouvido no parlamento pela sua indicação para administrador do regulador dos seguros, admitiu que seja já a nova equipa a terminar a avaliação da idoneidade do presidente do Montepio, Tomás Correia.

"Será natural que essa avaliação seja terminada pela nova equipa e faremos essa avaliação com toda a independência e exigência", afirmou Caldeira Cabral, na Comissão de Orçamento e Finanças, em resposta ao deputado do CDS-PP João Almeida.

Ainda sobre o mesmo tema, o deputado pelo PS considerou que a avaliação da idoneidade dos gestores das grandes entidades mutualistas, colocada após a multa do Banco de Portugal ao presidente do Montepio, Tomás Correia, ficou clara com a resolução do Conselho de Ministros, pelo que está já a ser desenvolvido esse processo pela Autoridade dos Seguros e Fundos de Pensões (ASF).