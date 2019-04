Actualidade

A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias aprovou hoje, por unanimidade, o requerimento apresentado pelo CDS-PP para a audição do ministro da Administração Interna na Assembleia da República.

Com o requerimento apresentado na segunda-feira, o CDS-PP pretendia ouvir Eduardo Cabrita no parlamento, com caráter de urgência, alegando que o governante tem de prestar esclarecimentos relativamente à rede SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal).

O ministro está hoje a ser ouvido pelos deputados da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, audição de caráter regimental que está a decorrer na sala ao lado da Comissão de Assuntos Constitucionais.