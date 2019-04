Actualidade

Lisboa, 10 abr 2019 - O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Matos Fernandes, defendeu hoje uma alteração dos contingentes de táxis nas Áreas Metropolitanas, como forma de modernização do setor, em vez do fim da contingentação em geral.

"Num contexto de descarbonização, o pior que pode acontecer é haver um veículo a deslocar-se e limitar-se a libertar emissões pelo tubo de escape", disse Matos Fernandes, durante uma audição na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas.

De acordo com o ministro, nos municípios contíguos deveria ser possível um taxista regressar com passageiros e não vazio, como acontece atualmente.