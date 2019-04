Actualidade

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, afirmou hoje em Buenos Aires que a associação do país à Nato, a par com o que já sucede com a Argentina, permite uma nova valorização geoestratégica do Atlântico Sul.

"Seria uma mudança enorme para a região se tivermos uma conexão com a NATO em termos de estabilidade, de segurança e de tecnologia", afirmou Ernesto Araújo, numa palestra que realizou em Buenos Aires.

Em março, o Presidente norte-americano disse ao chefe de Estado brasileiro que o Brasil poderia ser um aliado externo da NATO, ou mesmo interno à organização, uma proposta que a França já rejeitou, recordando a estrutura geográfica do Tratado do Atlântico Norte.