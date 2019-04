Actualidade

O Fundo Monetário Internacional agravou a estimativa do défice português para 0,6% do PIB este ano, pior que os 0,2% previstos pelo Governo, mas antecipa agora que o primeiro excedente se registe um ano mais cedo, em 2021.

De acordo com o 'Fiscal Monitor', relatório com as previsões orçamentais mundiais, hoje divulgado, o Fundo Monetário Internacional (FMI) piorou a previsão para o défice português este ano para 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB), uma deterioração de 0,2 pontos percentuais (p.p.) face à estimativa de novembro, de 0,4% do PIB, no âmbito da sétima avaliação pós-programa, e também acima da estimativa de 0,2% do Governo para o défice este ano.

No 'Fiscal Monitor' de outubro, o FMI previa um défice de 0,3% do PIB em 2019, estimativa que depois piorou em novembro, para 0,4%.