Actualidade

A primeira imagem de sempre de um buraco negro, captada pelo telescópio "Event Horizon", foi hoje revelada em Bruxelas por um grupo de cientistas financiados pela União Europeia, manifestamente orgulhosos por "confirmarem" a teoria da relatividade de Albert Einstein.

Na sede da Comissão Europeia, e em simultâneo com conferências de imprensa noutros pontos do globo - Estados Unidos, Japão, Chile, Xangai e Taipé -, coube ao comissário europeu Carlos Moedas, titular da pasta da Investigação, Ciência e Inovação, apresentar, juntamente com vários cientistas, o que foi classificado com "uma descoberta científica de primeira grandeza", que constitui "uma prova visual da existência de buracos negros", até agora sempre representados por simulações.

