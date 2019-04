Actualidade

O homem acusado de matar, desmembrar e esconder em casa o corpo do ex-cunhado no Funchal, em maio de 2018, disse hoje em tribunal estar arrependido.

"Estou arrependido que isto tenha acontecido, mas eu não posso voltar atrás. Nunca me passou pela cabeça agredi-lo e muito menos matá-lo", disse José Narciso Vasconcelos.

O julgamento do autor confesso do homicídio do ex-cunhado começou hoje no Juízo Central Criminal do Funchal, perante um coletivo presidido pelo juiz Filipe Câmara.