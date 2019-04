Actualidade

O projeto "Lisboa Romana-Felicitas Iulia Olisipo", que envolve sítios arqueológicos de 21 municípios, e 96 investigadores de cinco universidades, prevê a criação de uma rede de entidades públicas e privadas e é apresentado hoje no Teatro Romano, em Lisboa.

"Lisboa Romana-Felicitas Iulia Olisipo" prevê a criação de uma rede metropolitana na região de Lisboa, que inclui, além do concelho da capital, 20 outros municípios, assim como entidades públicas e privadas, tendo sido identificados 350 sítios arqueológicos romanos, que constam do mapa interativo no 'website' e no aplicativo móvel que acompanha o projeto.

Este estende-se por fases, até 2024, e visa potenciar o conhecimento do ponto de vista científico e turístico da "Lisboa Romana" - a cidade Felicitas Iulia Olisipo - explica o dossiê de apresentação da Câmara de Lisboa.