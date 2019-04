Idai

A diretora regional da OMS para África afirmou que a vacinação contra a cólera "pode fazer a diferença", mas salientou a importância do acesso à água potável, apelando ao restabelecimento dos serviços após a crise provocada pela passagem do Idai.

Matshidiso Moeti, que visitou na semana passada a cidade moçambicana da Beira, uma das mais afetadas pelo ciclone, descreveu a situação como "difícil" devido às infraestruturas de saúde que ficaram bastante danificadas, bem como a destruição das casas que obriga muitas famílias a partilharem espaços sobrelotados.

"É um grande desafio prestar cuidados básicos a pessoas nesta situação", declarou, à margem do 5.º Congresso Nacional de Medicina Tropical, no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, em Lisboa, e manifestando preocupação com a cólera.