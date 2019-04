Actualidade

O atual presidente da Fundação Amália Rodrigues (FAR), Vicente Rodrigues, afirmou que a instituição tem "necessidade de se abrir à sociedade, de fazer pontes" e de "interagir com o meio artístico, cultural e o fado".

Vicente Rodrigues, professor no ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, tomou posse há um mês como presidente do Conselho de Administração da fundação, e falou à agência Lusa, no âmbito da apresentação do projeto "Amar Amália - 20 anos de Saudade", um espetáculo que acontece no próximo dia 05 de outubro, na Altice Arena, em Lisboa, e nos dias 08 e 16 de novembro, respetivamente, em Guimarães e no Porto.

O responsável reconheceu que encontrou a FAR "um bocadinho adormecida", "com um património inegável, porque está ali a vida de Amália", e com "a necessidade de se abrir à sociedade, de fazer pontes, interagir com o meio artístico, cultural e o fado" à altura da "figura emblemática que Amália era".