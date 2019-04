Actualidade

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) recusou apreciar os recursos interpostos pela Câmara de Lisboa e pelo promotor de uma obra na Praça das Flores, num processo movido por associações cívicas contra a construção de um edifício naquele local.

O município e a Greenparrot interpuseram recursos de revista do acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS) que, no processo cautelar instaurado por três associações de cidadãos, sob a forma de uma ação popular - o qual terminou com a suspensão da eficácia do ato de um vereador da Câmara de Lisboa que, em 2015, licenciara a construção -, "indeferiu o pedido de que se suprimisse a providência", na qual era alegado que o prédio existente no local da obra fora demolido.

"A providência não foi decretada para apenas se paralisar a vertente destrutiva do ato, isto é, a demolição do edifício ali existente; foi-o também para temporariamente se evitar a sua vertente operativa, ou seja, a possibilidade de se erigir no local o edifício projetado. E, é claro, que esta razão subsiste apesar da demolição invocada", sustenta o STA.