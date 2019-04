Actualidade

O compositor norte-americano John Adams recebeu o Prémio Fronteiras do Conhecimento da Fundação BBVA, na categoria de Música e Ópera, em reconhecimento pelo seu trabalho que combina "complexidade musical" e a ligação com o público.

Na justificação para a atribuição do prémio, John Adams é apresentado como criador de um novo género de ópera, o "docu-opera", ou ópera-documentário, destacando-se o facto de, durante a sua carreira, ter abordado temas atuais como a guerra nuclear, o conflito israelo-palestiniano, o terrorismo e o feminismo, em obras como "Nixon na China", "Doctor Atomic", "A Morte de Klinghoffer" e "Girls of the Golden West" ("Meninas do Oeste Dourado").

"Para sobreviver, a ópera deve abordar questões que nos dizem respeito. Para música, é o equivalente a um filme ou romance. Deve apelar à consciência coletiva, da política à preocupação com armas nucleares ou com o terrorismo", argumentou o compositor numa videoconferência, após a decisão anunciada em Madrid, na terça-feira.