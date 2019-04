Actualidade

O diretor de informação e de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, defendeu hoje em tribunal que a divulgação dos emails do Benfica seguiu o "interesse público", ilibando ainda a SAD portista desse anúncio.

Ouvido em declarações na quinta e última sessão no Juízo Central Cível do Porto do processo movido pelo Benfica, o réu Francisco J. Marques disse que começou a ter acesso aos emails "em abril de 2017", tendo-os recebidos em três períodos.

Os primeiros emails, disse, foram para a sua conta no FC Porto, enquanto outros, "encriptados", seguiram "para a conta 123@tutanota.com", que entretanto criou, dado que recebe diariamente "cerca de 500 emails" na sua conta do clube, sendo assim "mais fácil de fazer a verificação" do que ia chegando.