Actualidade

O Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, demitiu o ministro das Finanças, Economia e Planeamento do país, Lucas Abaga Nchama, invocando "irregularidades cometidas" pelo responsável, segundo decretos hoje consultados pela Lusa.

"Por irregularidades cometidas no desempenho das suas funções, e utilizando as competências que me confere o artigo 41, alínea h) da Lei Fundamental do Estado, venho estabelecer a demissão do exmo. senhor Lucas Abaga Nchama do cargo de ministro das Finanças, Economia e Planificação", lê-se no decreto assinado por Teodoro Obiang Nguema, datado de dia 08 e hoje divulgado.

Teodoro Obiang Nguema decretou também que César Augusto Mba Abogo, secretário de Estado do Ministério das Finanças, Economia e Planeamento, passará a ocupar o cargo ocupado até agora por Lucas Abaga Nchama.