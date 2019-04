Actualidade

"A Sonae SGPS concretizou com sucesso a emissão de um empréstimo obrigacionista no montante de 50 milhões de euros, por subscrição particular e sem garantias, pelo prazo final de sete anos, o que permite estar totalmente financiada para o corrente exercício", indicou, em comunicado, a dona dos supermercados Continente.

Desde o início do ano, a empresa já refinanciou 200 milhões de euros em dívida de longo prazo.