Actualidade

O primeiro-ministro cabo-verdiano, José Ulisses Correia Silva, e António Costa presidem, no próximo sábado em Lisboa, à V Cimeira Portugal--Cabo Verde na qual serão assinados 12 acordos bilaterais.

Segundo uma nota hoje divulgada pelo Governo de Cabo Verde, os acordos a assinar entre os dois chefes de Governo "consubstanciam e promovem uma maior eficácia de resultados desta cooperação bilateral" entre os dois países.

Na cimeira, os dois países vão assinar 12 instrumentos, entre os quais um projeto de reforço técnico das capacidades nacionais no domínio do desenvolvimento curricular para o ensino secundário e um projeto de informatização do Registo Criminal.