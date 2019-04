Brexit

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia a 27 acordaram hoje em Bruxelas conceder uma nova extensão para a saída do Reino Unido até 31 de outubro próximo, revelaram fontes diplomáticas.

De acordo com as mesmas fontes, o novo prolongamento do Artigo 50.º, que prevê uma revisão intercalar do processo de saída do Reino Unido da União Europeia em junho, está neste momento a ser apresentado à primeira-ministra britânica, Theresa May.

A data de 31 de outubro proposta pela UE a 27 deve-se ao facto de a futura Comissão Europeia entrar em funções em 01 de novembro.