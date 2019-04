Brexit

O presidente do Conselho Europeu pediu hoje ao Reino Unido para não desperdiçar esta nova oportunidade, mas não excluiu taxativamente a possibilidade de o processo não estar finalizado em 31 de outubro, a nova data para o 'Brexit'.

"Esta extensão é tão flexível como eu esperava, mas mais curta do que esperava, mas ainda assim suficiente para encontrar a melhor solução possível. Por favor, não a desperdicem desta vez", instou Donald Tusk, em conferência de imprensa, em Bruxelas, após a conclusão da cimeira europeia extraordinária dedicada a uma nova prorrogação da data do 'Brexit'.

O presidente do Conselho Europeu não excluiu um cenário em que o processo de saída do Reino Unido da União Europeia não esteja concluído em 31 de outubro, a nova data para o 'Brexit', considerando que tudo é possível, e manifestou-se convicto de que aquele país não usará qualquer "bloqueio ou truque" para comprometer o bom funcionamento das instituições europeias enquanto permanecer no bloco comunitário.