Brexit

O Presidente francês, Emmanuel Mácron, disse hoje que o acordo de extensão até 31 de outubro para uma nova data limite para o 'Brexit' foi o "melhor compromisso possível".

"A data de 31 de outubro protege-nos" porque é "uma data chave", um dia antes da futura Comissão Europeia entrar em funções em 01 de novembro, explicou o chefe de Estado francês, em conferência de imprensa, em Bruxelas, após a conclusão da cimeira europeia extraordinária dedicada a uma nova prorrogação da data do 'Brexit'.

Ao cabo de uma "maratona" negocial concluída perto das 02:00 locais (01:00 de Lisboa), a UE a 27, que há três semanas já prolongara a data do 'Brexit' de 29 de março até 12 de abril, decidiu conceder uma nova extensão, solicitada por Theresa May, para lhe dar tempo para alcançar por fim uma maioria positiva no parlamento britânico que permita a aprovação do Acordo de Saída, chumbado já por três vezes pela Câmara dos Comuns.