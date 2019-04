Actualidade

As assembleias de voto abriram hoje, na Índia, para a primeira das sete fases das eleições gerais no país, com 1,3 mil milhões de habitantes.

Os eleitores primeiras assembleias de voto abriram às 07:00 (02:30 em Lisboa) em 18 estados indianos e dois territórios da União para a escolha dos 543 assentos da câmara baixa do Parlamento indiano, ou Assembleia do Povo (Lok Sabha), para um mandato de cinco anos.

Cerca de 900 milhões de eleitores vão votar em sete fases a serem realizadas em 11, 18, 23 e 29 de abril, e depois em 06, 12 e 19 de maio. Os resultados deverão ser publicados em 23 de maio.