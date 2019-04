Actualidade

As autoridades de Macau anunciaram terem sido diagnosticados 15 casos de rubéola desde o início do ano e confirmaram a existência de um surto epidémico de "pequena escala" no território.

"Desde janeiro e até 10 de abril, foram já registados 15 casos, o que revela um surto epidémico de rubéola de pequena escala em Macau", indicaram na quarta-feira à noite os Serviços de Saúde, em comunicado.

As 14 pessoas afetadas desde o início do mês têm entre 21 e 55 anos e encontram-se estáveis.