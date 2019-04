Actualidade

O líder da Coreia do Norte defendeu o reforço da autossuficiência para combater as sanções internacionais, na sequência do fracasso da cimeira com o Presidente dos EUA, noticiou hoje a imprensa oficial norte-coreana.

Na quarta-feira, Kim Jong-un convocou uma reunião plenária do comité central do Partido dos Trabalhadores, no poder, para debater as "atuais tensões".

"Devemos levantar a bandeira do desenvolvimento da economia socialista de forma consistente e, dessa forma, dar um golpe naqueles instalados no erro de acreditar que podem pôr de joelhos [a Coreia do Norte] com sanções", disse Kim durante a reunião, de acordo com a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA.