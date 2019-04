Brexit

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou a União Europeia de estar a ser "dura com o Reino Unido" no processo do 'Brexit'.

"É uma pena que a União Europeia esteja a ser tão dura com Reino Unido e com o 'Brexit'", escreveu Donald Trump, na rede social Twitter, horas depois de a União Europeia e o Reino Unido terem acordado uma nova data limite para o 'Brexit', com os 27 a concederem a Londres uma extensão até 31 de outubro, que a primeira-ministra britânica aceitou.

O Presidente dos Estados Unidos criticou ainda a postura da UE relativamente ao comércio com os Estados Unidos, apelidando-a de "brutal parceiro comercial".