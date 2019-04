Actualidade

O ministro olímpico japonês, Yoshitaka Sakurada, renunciou ao cargo na quarta-feira, 18 meses antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, na sequência de comentários considerados ofensivos pela população afetada pelo sismo e tsunami de 2011.

"O ministro Sakurada apresentou a demissão após comentários que feriram os sentimentos da comunidade afetada pelo desastre", disse à imprensa o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, declarando-se responsável por ter nomeado aquele governante.

De acordo com a emissora japonesa NHK, o ministro afirmou, num evento, que a nomeação da deputada Hinako Takahashi, do Partido Liberal Democrata, no poder, era mais importante do que a reconstrução da região devastada pelo desastre.