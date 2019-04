Actualidade

A bolsa de Lisboa seguia hoje quase inalterada, numa Europa que negoceia negativa depois do adiamento do 'Brexit', com a Jerónimo Martins a puxar pelos ganhos e o setor energético a pressionar.

Pelas 08:50, a bolsa de Lisboa seguia com o principal índice a subir 0,01% para 5.325,62 pontos, com sete ações em alta, sete em baixa e quatro inalteradas.

A liderar os ganhos seguiam a Navigator e a Jerónimo Martins, com subidas de 1,25% e 1,19% para 4,20 euros e 13,99 euros.