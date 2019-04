Actualidade

Um tribunal do Brasil decidiu hoje anular o mandato da senadora Selma Arruda, do Partido Social Liberal (PSL), do Presidente Jair Bolsonaro, por irregularidades nas contas de campanha, numa decisão passível de recurso.

A decisão, que para entrar em vigor deverá ainda ser ratificada por uma instância superior, foi decretada pelo tribunal regional do Estado do Mato Grosso e inclui também o suplente da senadora, Gilberto Possamai, segundo a Agência Brasil.

O órgão eleitoral acusa a senadora de "abuso de poder económico" e de uso indevido de verbas ao não declarar cerca de um milhão de reais (cerca de 230 mil euros) na contabilidade da campanha para as eleições de outubro.