Actualidade

Quarenta e sete organizações não-governamentais europeias lançaram hoje um documento com várias reivindicações na área da saúde, especialmente nas infeções virais, dirigido aos candidatos a eurodeputados e às instituições da União Europeia.

Trata-se de uma iniciativa da coligação PLUS, uma plataforma de organizações europeias que, no contexto das eleições europeias que vão decorrer este ano, resolveram colocar "uma série de questões que estão em cima da mesa há vários anos", disse à agência Lusa o diretor-executivo do Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT), um dos signatários do documento em Portugal juntamente com a associação Abraço.

Apesar destas questões já terem sido levantadas há vários anos "ainda não foram resolvidas", nem se assiste a "nenhuma concertação a nível do Parlamento Europeu para que isso aconteça, nomeadamente na área da ajuda europeia para o desenvolvimento", adiantou Ricardo Fernandes.