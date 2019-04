Actualidade

O argentino Marcus Acuña regressou hoje aos treinos do Sporting, que prepara o jogo de sábado com o Desportivo das Aves, da 29.ª jornada da I Liga de futebol, anunciou o clube lisboeta no seu sítio oficial.

Acuña, que esteve a recuperar de mialgias de esforço nos últimos dias, treinou sem limitações na academia do Sporting, em Alcochete, ao contrário do colombiano Cristián Borja e do argentino Battaglia, que continuam a recuperar das respetivas lesões, tal como Bas Dost.

De acordo com a informação divulgada pelos 'leões', o avançado holandês vai realizar durante a tarde de hoje tratamento e treino condicionado no relvado, acompanhado por um elemento do departamento clínico.