Actualidade

A Comissão Europeia destacou hoje a "forte redução" do número de desempregados de longa duração em Portugal nos últimos três anos, mas considerou que as restrições financeiras e a falta de recursos humanos no Estado limitam medidas de combate.

Em causa está um relatório hoje divulgado por Bruxelas sobre a integração de desempregados de longa duração no mercado de trabalho após uma recomendação feita pelo executivo comunitário em setembro de 2015, que foi adotada pelo Conselho da União Europeia (UE) no ano seguinte.

"Em Portugal, entre o segundo trimestre de 2015 e o segundo trimestre de 2018, a taxa de desemprego de longa duração desceu de 7,1% para 3,1%. Além disso, a percentagem de desempregados de longa duração [face aos restantes] diminuiu de 63,8% para 52%", indicam dados do gabinete de estatísticas da UE, o Eurostat, incluídos no relatório.