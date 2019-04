Actualidade

Milhares de trabalhadores de todo o país participam hoje em Lisboa na manifestação nacional promovida pela CGTP contra a proposta de revisão do Código do Trabalho por entenderem que agrava a precariedade.

A manifestação partiu de três locais diferentes em Lisboa que convergiram em desfile até ao largo em frente à Assembleia da República onde os manifestantes começaram a chegar cerca das 15:00.

"A precariedade é injusta, os trabalhadores estão em luta", "um acordo laboral que só é bom para o capital" e "35 horas para todos sem demora" foram algumas das palavras de ordem que se ouviram numa manifestação em que se viam também muitas faixas a condenar a proposta de lei do Governo para a revisão do Código do Trabalho.