Actualidade

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, defendeu hoje que a proposta de revisão do Código do Trabalho é "uma fraude" e "constitui um atentado aos direitos dos trabalhadores".

A proposta de lei que o Governo entregou no parlamento "constitui um atentado aos direitos dos trabalhadores, um ataque aos sindicatos de classe, uma provocação à Constituição da República Portuguesa e um instrumento de empobrecimento do país", disse Arménio Carlos, durante a sua intervenção no final da manifestação da CGTP, que juntou milhares de trabalhadores de todo o país em Lisboa.

Esta manifestação acontece um dia antes de terminar o prazo para os partidos entregarem propostas de alteração ao documento do Governo.