Actualidade

Um homem morreu hoje em Valbom, Gondomar, na sequência de um despiste de motociclo, indicou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

A ocorrência aconteceu na Estrada Nacional 108 e foi registada às 16:11 horas.

Em causa um despiste de um motociclo, único veículo envolvido no acidente de acordo com o CDOS do Porto, que causou a morte de um homem.