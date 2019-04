Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reiterou hoje que não chegou a falar com o ex-diretor da Política Judiciária Militar, no dia em que visitou Tancos, contrariando o que o próprio afirmou na quarta-feira no parlamento.

"O que se passou foi tão simples quanto isto. No fim da visita que fiz a Tancos, o senhor ministro da Defesa chamou para perto de mim o senhor, então, diretor da Polícia Judiciária Militar, e disse 'olhe, eu gostava de falar consigo'", começou por contar Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando que "nunca aconteceu isso, até hoje".

"E, olhando para trás, provavelmente foi sensato nunca ter acontecido", salientou Marcelo aos jornalistas.