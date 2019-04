Actualidade

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, colocou hoje os 'leões' no topo do ecletismo em Portugal e mostrou-se satisfeito pela criação da Sporting Summit, cimeira de modalidades organizada pelo clube.

"Este evento demonstra a identidade do Sporting, que é a referência do ecletismo em Portugal. Não há porta mais importante que o conhecimento, e esperamos que esta cimeira seja uma verdadeira partilha de conhecimento que nos permitirá também melhorar", disse.

Na sessão de abertura da Sporting Summit, Frederico Varandas lembrou a competitividade demonstrada pelas várias equipas das modalidades do clube e recordou todos os títulos e proezas conquistadas pelo Sporting ao longo da história.