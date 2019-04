Actualidade

O Presidente da República assinalou hoje a ausência de representatividade das pessoas com deficiência no Estado e no poder local, defendendo que, para a combater, deve ser estimulada a "abertura das listas de candidatos" a estes cidadãos.

O chefe de Estado expôs esta questão na sessão solene o Congresso Internacional da Deficiência Visual "Sociedade Inclusiva + Participação Responsável = Cidadania Plena", promovido pela ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, que decorreu na Fundação Gulbenkian, em Lisboa.

"A questão das acessibilidades continua a ser central quando falamos de uma sociedade inclusiva", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.